Комфорт для семей: финальные штрихи по благоустройству в 9-м микрорайоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В благоустройстве новой территории, расположенной в районе дома № 247 по проспекту Мира, остались последние штрихи. Это общественное пространство горожане выбрали в прошлом году в ходе всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Основной объем работ выполнен: техническая готовность объекта составляет порядка 95%. Подрядчику еще предстоит завершить отдельные моменты, но семьи с детьми уже с удовольствием проводят здесь время.

– Обустроена современная детская площадка: смонтирован игровой комплекс, установлены качели, уложено резиновое покрытие. Также заасфальтированы пешеходные дорожки и тротуары, – рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Шек. – Заключительным этапом станет подключение наружного освещения, установка камер видеонаблюдения и озеленение.

Благоустройство велось с учетом запросов людей. В ходе строительства были организованы встречи с жителями и депутатом, по итогам которых в проект внесли корректировки, в том числе убрали аварийные деревья, исключили один из сходов на проезжую часть и увеличили протяженность пешеходных дорожек.

Контроль качества выполнения работ на объекте ведется инженерами УДХИБ ежедневно. Удобство и функционал нового пространства в свою очередь оценили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

– Мы детально всё осмотрели, даже покатались на качелях. Всё сделано очень качественно и безопасно. Чисто, много зелени, удобные лавочки – детям играть будет отлично, – поделилась активистка МГЕР Анна Мамедова.

– Очень здорово, что благодаря федеральной поддержке в Южно-Сахалинске создаются такие классные общественные пространства. Убедились, что эта территория действительно комфортна для людей разных возрастов: здесь смогут проводить время и малыши, и подростки, можно гулять всей семьей или с друзьями, – добавила представитель движения София Мазур.

Местные жители уже активно пользуются новой площадкой и отмечают перемены в микрорайоне.

– Я живу здесь с самого детства, и раньше у нас не было такой благоустроенной площадки рядом. – рассказала жительница Южно-Сахалинска Серафима Ширяева. – Сейчас у меня у самой уже дети. Мы очень ждали этого момента. Пространство получилось красивым, современным, всё продумано до мелочей. Теперь гуляем здесь каждый день – можно и детям поиграть, и родителям отдохнуть.

– Мы переехали в этот район недавно, потому что здесь очень удобно для семьи: рядом и школа, и детский сад. И, конечно, появление такой площадки — огромный плюс, это намного лучше, чем гулять просто по улице, – отметила жительница 9 микрорайона Анна Постникова. – Здесь отличные условия. Мы гуляем дважды в день. Очень приятно, что у нас в городе так много внимания уделяют семьям с детьми.

Напомним, в этом году по итогам рейтингового голосования также реализуется первый этап строительства нового бульвара в Дальнем, а в следующем году запланирован второй этап его благоустройства – также в рамках ФКГС.