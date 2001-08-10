Комфорт для семей: финальные штрихи по благоустройству в 9-м микрорайоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В благоустройстве новой территории, расположенной в районе дома № 247 по проспекту Мира, остались последние штрихи. Это общественное пространство горожане выбрали в прошлом году в ходе всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Основной объем работ выполнен: техническая готовность объекта составляет порядка 95%. Подрядчику еще предстоит завершить отдельные моменты, но семьи с детьми уже с удовольствием проводят здесь время.
– Обустроена современная детская площадка: смонтирован игровой комплекс, установлены качели, уложено резиновое покрытие. Также заасфальтированы пешеходные дорожки и тротуары, – рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Шек. – Заключительным этапом станет подключение наружного освещения, установка камер видеонаблюдения и озеленение.
Благоустройство велось с учетом запросов людей. В ходе строительства были организованы встречи с жителями и депутатом, по итогам которых в проект внесли корректировки, в том числе убрали аварийные деревья, исключили один из сходов на проезжую часть и увеличили протяженность пешеходных дорожек.
Контроль качества выполнения работ на объекте ведется инженерами УДХИБ ежедневно. Удобство и функционал нового пространства в свою очередь оценили активисты «Молодой Гвардии Единой России».
– Мы детально всё осмотрели, даже покатались на качелях. Всё сделано очень качественно и безопасно. Чисто, много зелени, удобные лавочки – детям играть будет отлично, – поделилась активистка МГЕР Анна Мамедова.
– Очень здорово, что благодаря федеральной поддержке в Южно-Сахалинске создаются такие классные общественные пространства. Убедились, что эта территория действительно комфортна для людей разных возрастов: здесь смогут проводить время и малыши, и подростки, можно гулять всей семьей или с друзьями, – добавила представитель движения София Мазур.
Местные жители уже активно пользуются новой площадкой и отмечают перемены в микрорайоне.
– Я живу здесь с самого детства, и раньше у нас не было такой благоустроенной площадки рядом. – рассказала жительница Южно-Сахалинска Серафима Ширяева. – Сейчас у меня у самой уже дети. Мы очень ждали этого момента. Пространство получилось красивым, современным, всё продумано до мелочей. Теперь гуляем здесь каждый день – можно и детям поиграть, и родителям отдохнуть.
– Мы переехали в этот район недавно, потому что здесь очень удобно для семьи: рядом и школа, и детский сад. И, конечно, появление такой площадки — огромный плюс, это намного лучше, чем гулять просто по улице, – отметила жительница 9 микрорайона Анна Постникова. – Здесь отличные условия. Мы гуляем дважды в день. Очень приятно, что у нас в городе так много внимания уделяют семьям с детьми.
Напомним, в этом году по итогам рейтингового голосования также реализуется первый этап строительства нового бульвара в Дальнем, а в следующем году запланирован второй этап его благоустройства – также в рамках ФКГС.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Прокуратура Южно-Сахалинска добилась выплаты 14,8 млн рублей долга по зарплате
09:36 Сегодня Уникальный фотоальбом дикорастущих растений Сахалина и Курил передали в дар СахОУНБ
11:46 Сегодня «Ночь кино 2026» пройдет в Сахалинской области
10:18 Сегодня Для жителей Синегорска организована выездная торговля
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
09:00 12 Августа Владимир Владимирович Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающем этапе учений ТОФ
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 14:35 Сегодня Сварка оптоволокна в действии: мастер-классы «Ростелекома» на форуме «ОстроVa»
- 13:52 Сегодня Комфорт для семей: финальные штрихи по благоустройству в 9-м микрорайоне
- 12:28 Сегодня Свыше 2 тысяч партий кормов проверено в Сахалинске: результаты исследований Россельхознадзора
- 11:46 Сегодня «Ночь кино 2026» пройдет в Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?