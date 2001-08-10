Банки усиливают конкуренцию за продавцов на маркетплейсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский рынок электронной коммерции продолжает расти, несмотря на признаки замедления темпов развития. По данным Data Insight, объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года достиг 13,4 трлн рублей, увеличившись на 19% за год. При этом маркетплейсы обеспечили 81% всех заказов и 62% оборота рынка, окончательно закрепившись в качестве основного канала онлайн-продаж. На фоне роста конкуренции между площадками и увеличения числа продавцов банки расширяют линейку специализированных сервисов для селлеров.

Одновременно усиливается давление на рентабельность бизнеса. По оценкам участников рынка, комиссии маркетплейсов, расходы на логистику, хранение и продвижение могут достигать 50–70% выручки продавцов. Из-за роста издержек в прошлом году число активных селлеров сократилось почти на 6,9%, а количество новых предпринимателей на рынке снизилось на 17,8%. В этих условиях все более востребованными становятся сервисы автоматизации продаж, аналитики и сокращения операционных расходов.

На этом фоне банки запускают предложения для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Они включают специальные условия расчетно-кассового обслуживания, сервисы аналитики и управления продажами, а также бухгалтерское сопровождение. Так, у ВТБ появились пакеты финансовых и нефинансовых услуг для продавцов, работающих на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.

Как отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, подобные сервисы позволяют сократить часть фиксированных расходов, а также уйти от ручного управления процессами. По оценке банка, предложение будет востребовано как у предпринимателей, уже работающих на маркетплейсах, так и на у тех, кто только планирует выйти на этот рынок.