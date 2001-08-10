Тихоокеанское
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11:07, | Новости экономики Сахалина и Курил

Банки усиливают конкуренцию за продавцов на маркетплейсах

Банки усиливают конкуренцию за продавцов на маркетплейсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский рынок электронной коммерции продолжает расти, несмотря на признаки замедления темпов развития. По данным Data Insight, объем онлайн-торговли в России по итогам 2025 года достиг 13,4 трлн рублей, увеличившись на 19% за год. При этом маркетплейсы обеспечили 81% всех заказов и 62% оборота рынка, окончательно закрепившись в качестве основного канала онлайн-продаж. На фоне роста конкуренции между площадками и увеличения числа продавцов банки расширяют линейку специализированных сервисов для селлеров.

Одновременно усиливается давление на рентабельность бизнеса. По оценкам участников рынка, комиссии маркетплейсов, расходы на логистику, хранение и продвижение могут достигать 50–70% выручки продавцов. Из-за роста издержек в прошлом году число активных селлеров сократилось почти на 6,9%, а количество новых предпринимателей на рынке снизилось на 17,8%. В этих условиях все более востребованными становятся сервисы автоматизации продаж, аналитики и сокращения операционных расходов.

На этом фоне банки запускают предложения для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Они включают специальные условия расчетно-кассового обслуживания, сервисы аналитики и управления продажами, а также бухгалтерское сопровождение. Так, у ВТБ появились пакеты финансовых и нефинансовых услуг для продавцов, работающих на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.  

Как отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, подобные сервисы позволяют сократить часть фиксированных расходов, а также уйти от ручного управления процессами. По оценке банка, предложение будет востребовано как у предпринимателей, уже работающих на маркетплейсах, так и на у тех, кто только планирует выйти на этот рынок.

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