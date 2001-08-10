Тихоокеанское
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На Сахалине военнослужащие осваивают навыки пилотирования FPV-дронов
12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие осваивают навыки пилотирования FPV-дронов

На Сахалине военнослужащие осваивают навыки пилотирования FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают навыки пилотирования FPV-дронов.

В ходе занятий бойцы получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также военнослужащие на практике обучаются сбросу с квадрокоптера гранаты в люк макета боевой машины или окоп условного противника.

Для разведки местности военнослужащие также используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

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