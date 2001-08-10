В Южно-Сахалинске стартуют бесплатные занятия аквааэробикой для беременных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тренировки на воде для будущих мам являются частью проекта «Счастливое материнство», который уже больше года успешно реализуется в регионе. Инициатива губернатора Валерия Лимаренко получила активную поддержку со стороны администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.

Проект «Счастливое материнство» предлагает будущим мамам и женщинам, которые уже родили детей, различные мероприятия для поддержания физической формы и общего самочувствия. Аквааэробика стала одним из наиболее востребованных направлений. Занятия проводятся в центре водных видов спорта «Волна» и организованы АНО «Семейная Азбука» при содействии министерства спорта Сахалинской области.

Особое внимание на тренировках уделяют правильной технике дыхания. Все упражнения выполняются под руководством опытного инструктора, что помогает снять мышечное напряжение и улучшить самочувствие. Чтобы узнать подробности участия в бесплатных занятиях, можно обратиться в «Семейную Азбуку».

Актуальные новости и подробности о движении «Счастливое материнство», включая анонсы мероприятий и информацию о возможности получить помощь няни или пройти обучение этой профессии, доступны на сайте проекта.