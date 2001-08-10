В парке Гагарина более 200 сахалинцев сдали нормативы ГТО в День семьи и верности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске отметили День семьи, любви и верности. На стадионе «Космос» организовали развлекательные и спортивные площадки. В течение дня любой желающий мог выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сахалинцы проверяли силы в наклоне вперёд из положения стоя, поднимании туловища из лёжа, подтягивании на высокой перекладине, прыжках в длину и сгибании-разгибании рук в упоре лёжа.

Всего за день нормативы выполнили более 200 островитян. Один из них – 12-летний Андрей Попов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мальчик гулял с друзьями в парке, увидел площадку, решил попробовать и показал хорошие результаты. Теперь он думает о том, чтобы пройти оставшиеся упражнения и получить знак отличия ГТО.

На площадке также работали сотрудники Центра тестирования ВФСК ГТО МАУ «Спортивный город». Они консультировали посетителей по нормативам, порядку выполнения испытаний, подготовке к знаку и возможностям участия в тестировании. Праздничный день объединил спорт, активность и семейные ценности.