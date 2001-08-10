Тихоокеанское
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11:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине по вине 61-летнего водителя без прав произошла авария

На Сахалине по вине 61-летнего водителя без прав произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 июля 2026 года в 17 часов 50 минут на 5 км. автодороги проезд к селу Лесное произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 61-летний водитель, не имея права на управление транспортным средством, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser", не справился с управлением и совершил столкновение с "Toyota Land Cruiser 150", движущимся во встречном направлении. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель и 38-летняя пассажир автомобиля "Toyota Land Cruiser 150" получили телесные повреждения. 

По данному факту проводится проверка.

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