В Госдуме назвали размер августовской прибавки к накопительной пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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В Государственной думе рассказали о предстоящем перерасчёте накопительных пенсий, который произойдёт с 1 августа 2026 года. Размер прибавки будет зависеть от способа формирования пенсионных накоплений гражданина, сообщает ТАСС.

Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, для большинства получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3 процента. Для тех, кто откладывал средства добровольно — через программу софинансирования, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — прибавка будет выше и достигнет 19,3 процента.

Коэффициент повышения накопительных пенсий определён исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам 2025 года более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчёт коснётся примерно 136 тысяч человек, при этом подавать какие-либо заявления для получения прибавки не требуется.

Накопительная пенсия формировалась за счёт части страховых взносов и с 2014 года была заморожена, однако уже накопленные средства остались на пенсионных счетах граждан и выплачиваются в соответствии с законом. Речь идёт о работающих россиянах 1967 года рождения и моложе, а также о мужчинах 1953–1966 годов рождения и женщинах 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Кроме того, пенсионные накопления есть у тех, кто уплачивал дополнительные взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников Программы государственного софинансирования пенсий, и у граждан, направивших средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Накопительные средства могут быть назначены в виде единовременной выплаты (все накопления одной суммой), срочной пенсионной выплаты (продолжительность определяет сам гражданин, но не менее 10 лет) или накопительной пенсии, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Самый распространённый вид пенсии в России — страховая пенсия по старости, на которую имеют право люди пенсионного возраста при наличии необходимого стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Существуют также страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Социальные пенсии назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию — например, неработавшим или не набравшим нужный стаж, а также нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью.