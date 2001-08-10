Тихоокеанское
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10:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 500 сахалинцев получили психологическую поддержку в Кадровых центрах с начала года

Более 500 сахалинцев получили психологическую поддержку в Кадровых центрах с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области растёт востребованность психологической поддержки среди жителей, обращающихся за помощью в трудоустройстве. С начала года услугами психологов в Кадровых центрах воспользовались более 500 человек, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Психологическая помощь особенно нужна тем, кто ищет работу, возвращается к занятости после длительного перерыва, испытывает волнение перед собеседованиями, сомневается в собственных силах или не знает, как уверенно общаться с работодателем. Специалисты помогают разобрать ситуацию: определить, что мешает двигаться дальше, как грамотно представить свой опыт, как подготовиться к встрече с работодателем и не растеряться в ответственный момент.

Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, директор учреждения Елена Савельева отметила, что в этом году среди получателей меры поддержки — 80 граждан предпенсионного возраста, 79 одиноких и многодетных родителей, 48 людей с инвалидностью и 40 работников, попавших под сокращение. Она подчеркнула, что такая помощь позволяет человеку спокойнее пройти собеседование, оценить свои силы и сделать следующий шаг к трудоустройству.

В Кадровых центрах проходят индивидуальные консультации, групповые занятия, тренинги и мастер-классы. Участники учатся рассказывать о себе, справляться со стрессом, увереннее общаться, планировать поиск работы и видеть свои сильные стороны. Получить психологическую помощь и воспользоваться другими мерами поддержки можно бесплатно, обратившись в любой из 18 филиалов Кадрового центра островного региона.

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