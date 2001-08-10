Туристов на Камчатке призвали отказаться от поездок к действующим вулканам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство туризма Камчатского края рекомендовало туристам, охотникам и любителям экстремального отдыха временно воздержаться от посещения действующих вулканов. В ведомстве сообщили, что в Елизовском районе на период действия режима повышенной готовности туристическим организациям рекомендовано исключить действующие вулканы из экскурсионных маршрутов, пишет ТК «41 Регион».

Причиной стала сохраняющаяся высокая вулканическая активность сразу в нескольких районах Камчатки. В настоящее время продолжаются извержения вулканов Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова, усиливается активность Ключевского вулкана, а также сохраняется активность Мутновского и Карымского вулканов.

В Минтуризма отмечают, что посещение этих территорий сейчас может представлять опасность. Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать действующие ограничения и выбирать безопасные туристические маршруты.