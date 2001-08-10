Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
Сейчас 19:18
76,40|87,35
На озере Буссе водолазы нашли тело ранее пропавшего рыбака
09:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Туристов на Камчатке призвали отказаться от поездок к действующим вулканам

Туристов на Камчатке призвали отказаться от поездок к действующим вулканам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство туризма Камчатского края рекомендовало туристам, охотникам и любителям экстремального отдыха временно воздержаться от посещения действующих вулканов. В ведомстве сообщили, что в Елизовском районе на период действия режима повышенной готовности туристическим организациям рекомендовано исключить действующие вулканы из экскурсионных маршрутов, пишет ТК «41 Регион».

Причиной стала сохраняющаяся высокая вулканическая активность сразу в нескольких районах Камчатки. В настоящее время продолжаются извержения вулканов Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова, усиливается активность Ключевского вулкана, а также сохраняется активность Мутновского и Карымского вулканов.

В Минтуризма отмечают, что посещение этих территорий сейчас может представлять опасность. Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать действующие ограничения и выбирать безопасные туристические маршруты.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?