Сахалинец погиб, работая на циркулярной пиле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельске во дворе частного дома обнаружили тело 55-летнего местного жителя. Мужчина получил повреждения при работе с циркулярной пилой, которые оказались смертельными. Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области проводит по этому факту доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего примут процессуальное решение.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении, трагедии при работе с циркулярными пилами, электро- и бензоинструментом случаются в быту регулярно, в том числе с летальным исходом. Многие из них связаны с нарушением правил безопасности – использованием дисковых и цепных пил, углошлифовальных машин и других режущих механизмов без должной осторожности.
Следственное управление СК России по Сахалинской области призвало граждан не пренебрегать техникой безопасности и неукоснительно соблюдать инструкции по эксплуатации инструментов. Перед началом работ необходимо обязательно обезопасить рабочее место – убрать посторонние предметы, проверить исправность оборудования и использовать средства защиты.
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