За сутки на Сахалине задержали 3 пьяных водителя и 16 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 120 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 16 автомобилистов, не имеющих прав либо лишённых права управления по решению суда.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, к административной ответственности привлекли пятерых водителей за тонировку стёкол, троих – за технические неисправности, двоих – за выезд на встречную полосу, ещё двоих – за управление незарегистрированными транспортными средствами. Один водитель нарушил правила перевозки детей, один не уступил дорогу пешеходу на переходе, а двух пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД. Инспекторы составили девять административных протоколов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок. Сотрудники задержали и поместили на специализированную стоянку 12 автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 2224 нарушения ПДД.