В Приморье до сих пор не могут найти вертолет, пропавший более двух недель назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края Александр Златкин заявил, что пилот и летчик-наблюдатель вертолета, пропавшего более двух недель назад, могут быть живы. По его словам, сохраняется вероятность того, что люди находятся в травмированном состоянии, сообщает РИА VladNews.

Отсутствие сигналов со спутниковых телефонов, которыми оборудован борт, не является безусловным признаком трагедии. Как пояснил министр, для совершения звонка требуется выйти на возвышенность, что в условиях горной местности может быть затруднительно. При этом Златкин подчеркнул, что поисковые мероприятия будут продолжаться вплоть до обнаружения воздушного судна.

Напомним, Robinson R44, задействованный в лесоавиационных работах, перестал выходить на связь 21 июня. На его борту находились два человека. Спасательная операция охватывает труднодоступные районы края. Воздушная разведка проведена на площади более 8 тысяч квадратных километров, к работе привлечены вертолеты Ми-8 различных ведомств, а также наземные группы с кинологами и специалистами авиалесоохраны.