Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
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16:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионер украл из микроавтобуса орехи, мёд и конфеты

На Сахалине пенсионер украл из микроавтобуса орехи, мёд и конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Углегорский» завершил расследование уголовного дела против 63-летнего жителя посёлка Шахтёрск. Мужчину обвиняют в краже продуктов питания. Уголовное дело направили в суд.

15 апреля 2026 года в ночное время фигурант проходил мимо строящегося рынка. Он заметил припаркованный микроавтобус, рядом с которым стояли коробки с конфетами и металлический ящик. Мужчина вскрыл ящик и похитил три вакуумные упаковки кедровых орехов, две банки мёда, а также кондитерские изделия. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, впоследствии сотрудники полиции изъяли похищенные продукты по месту жительства злоумышленника.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы. Расследование завершено.

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