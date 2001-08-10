Тихоокеанское
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16:12, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Литературный квест для юных читателей прошла в СахОУНБ им. Н.А Тарасова

Литературный квест для юных читателей прошла в СахОУНБ им. Н.А Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературная игра «Угадай писателя и его персонажа» состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им.Н.А. Тарасова 13 июля. Гостями стали воспитанники центра "Маячок".

Первая часть встречи включала интерактивную викторину по мотивам всемирно известных книг и их экранизаций. Участники вспоминали любимые цитаты, угадывали героев по описанию и проверяли свою эрудицию, отвечая на вопросы о произведениях «Гарри Поттер», «Алиса в Стране чудес», «Приключения Тома Сойера» и «Как приручить дракона». Ребята называли произведения, имена главных героев и их авторов.

Кульминацией мероприятия стал настоящий театральный экспромт. Дети проявили свои актёрские таланты и фантазию, разыграв яркую сценку по книге Крессиды Коуэлл «Как приручить дракона» с использованием заранее подготовленного реквизита. Импровизированное выступление позволило юным участникам глубже погрузиться в мир литературы и почувствовать себя настоящими героями любимых произведений.

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