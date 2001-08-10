Тихоокеанское
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11:13, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сборник «Тонкая красная линия» Светланы Милейкиной вошёл в коллекцию «Литературный мир Сахалина»

Сборник «Тонкая красная линия» Светланы Милейкиной вошёл в коллекцию «Литературный мир Сахалина»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборник стихотворений «Тонкая красная линия» сахалинской поэтессы Светланы Милейкиной пополнил коллекцию «Литературный мир Сахалина» Публичной электронной библиотеки.

Светлана Милейкина представляет село Чапланово Холмского муниципального образования и является победителем поэтического марафона, проходившего в рамках проекта «Поющий музей. Глава вторая». На протяжении нескольких месяцев сахалинские авторы представляли свои произведения на поэтических дуэлях, а зрители выбирали лучшие строки. Произведения всех участников составят итоговый поэтический альманах, открывать который будет стихотворение победителя сезона.

Познакомиться с лирическим миром автора можно в электронном формате, а также в отделе краеведения библиотеки в традиционном бумажном виде.

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