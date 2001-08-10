В Углегорске завершено расследование дела о ДТП с гибелью пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СО ОМВД России «Углегорский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя г. Углегорска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения, совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

В ходе следствия установлено, что 6 января 2026 года, в вечернее время, обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем технически исправного автомобиля, двигался по автодороге «аэропорт Шахтерск - с. Бошняково», расположенной в селе Лесогорское Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

В районе 38 км 650 метров, указанной автодороги, обвиняемый, не увидел пешехода, который двигался навстречу автомобилю обвиняемого по западному краю проезжей части, в следствии чего утратил контроль за движением своего транспортного средства, и совершил наезд на пешехода правой передней частью управляемого им автомобиля.

Обвиняемый, после совершения дорожно-транспортного происшествия, в нарушении ПДД РФ, не принять меры для оказания первой помощи пострадавшему, не вызвал скорую медицинскую помощь и полицию, не доставил пострадавшего в медицинскую организацию и умышленно оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия, и в следствии грубых нарушений требований ПДД обвиняемым, пешеход скончался на месте ДТП.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено, доказательная база собрана в полном объеме. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.