Риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов, получив 850 тыс. рублей за несуществующие участки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью.
По данным следствия, фигурант работал агентом в риелторской компании, которая продавала участки в садоводческом товариществе и размещала рекламу в Интернете. В начале прошлого года на объявления откликнулись двое граждан – жительница Охи и мужчина из Нарткалы. Воспользовавшись доверием клиентов, риелтор убедил их перечислить оплату напрямую, пообещав за это скидку и выгодную рассрочку. Покупатели согласились с его условиями и перевели 850 тысяч рублей на банковский счёт отца злоумышленника. При этом родственник не знал о криминальных планах своего сына.
Впоследствии потерпевшие пытались узнать о ходе оформления сделки, однако представитель агентства постоянно переносил сроки, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Выяснилось, что выполнять обязательства аферист не собирался, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.
Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. В ходе предварительного следствия он частично возместил причинённый материальный ущерб пострадавшим.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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