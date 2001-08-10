С Южно-Сахалинске работают площадки для продажи продукции садоводов и огородников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском округе продолжается сезон сбора урожая, и жителям Южно-Сахалинска напоминают о том, где можно реализовать излишки выращенной продукции. Для удобства садоводов и огородников организовано 190 торговых мест, распределенных между пятью ярмарочными площадками и 11 специализированными точками в различных микрорайонах, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
- Основными локациями для владельцев личных подсобных хозяйств являются ярмарочные площадки. Места садоводам и огородникам предоставляются на безвозмездной основе. Это существенная поддержка для тех, кто выращивает продукцию для себя, но хочет продать излишки, - подчеркнула директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
Важно учитывать, что торговые точки не закрепляются за конкретными людьми - любой желающий может занять свободное место. Ассортимент ограничен свежей растительной продукцией: овощами, фруктами, ягодами, зеленью, цветами и рассадой. Продажа домашних заготовок - компотов, варенья, солений, маринадов и заквасок - на этих площадках запрещена. Что касается товаров животного происхождения, включая мясо, сало, рыбу, икру, птицу, яйца, молочную продукцию, то их реализация возможна только на рынках и в торговых центрах, где работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
Для многих горожан такие ярмарки стали не только подспорьем в бюджете, но и местом для общения.
- Я очень люблю заниматься цветами и выращивать рассаду. Для нас, пенсионеров, такие торговые места – это прибавка к пенсии. Здесь очень удобно: мы приходим, занимаем места и торгуем. Приходить сюда, работать и общаться с людьми - для нас огромная радость, - поделилась садовод-любитель Галина Сараева.
Покупатели также ценят возможность приобрести натуральные продукты напрямую у тех, кто их вырастил.
- Это очень удобно, не надо ничего искать, пришел в одно место и выбрал то, что тебе нужно. Тем более, что это наша свежая сахалинская продукция с огорода или с дачи - все натуральное. И покупателям, и бабушкам-садоводам такие места очень нужны, - отметила жительница Южно-Сахалинска Татьяна Кравченко.
Для свободной реализации урожая в городском округе выделено 70 мест по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (у ТЦ «Янтарь») - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71 (Центральная ярмарка) - 10 мест;
- напротив дома по ул. Комсомольской, 243 А - 5 мест;
- Хомутово, ул. Центральная (западная сторона административного здания по управлению территорией Хомутово) - 5 мест;
- Весточка (у магазина «Товары повседневного спроса») - 5 мест;
- Луговое, ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21) - 5 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14 (северная сторона жилого дома) - 10 мест;
- Дальнее, ул. Ударная, 23 (у магазина «Долина») - 5 мест;
- Березняки, ул. Зеленая, 20а (у магазина «Березка») - 5 мест;
- Санаторный, напротив дома № 7 (у теннисного корта) - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45 (на площадке бывшего рынка) - 5 мест.
Еще 120 мест для садоводов доступны на четырех частных площадках: за магазином «Техник» (ул. Ленина, 252), в торговой зоне «Восток» (ул. Сахалинская, 59,) на рынке «Фаворит» (ул. Сахалинская, 68а) и на «Экоярмарке» на пересечении ул. Бумажной и пр. Мира.
Для получения консультации можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: ул. Карла Маркса, 20, кабинеты № 405, № 406, № 401 или позвонить по телефону 300-738 (доб. 1, 4, 5, 7).
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