Тихоокеанское
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08:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяная сахалинка набросилась на полицейского

Пьяная сахалинка набросилась на полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 46-летней жительницы Томаринского района. Женщину подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 23 июня 2026 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Сахалинская в городе Томари.

Сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей и проводил опрос заявителя в рамках проверки. В этот момент в помещение вошла фигурантка – она была пьяна. Не довольная законными действиями полицейского, злоумышленница не менее двух раз толкнула его в плечо, а затем попыталась нанести удары руками в область лица и ногами в грудь и живот. Кроме того, женщина высказывала в адрес сотрудника угрозы применения насилия в связи с исполнением им служебного долга.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в настоящее время по делу проводят следственные действия – собирают и закрепляют доказательства. Расследование продолжается.

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