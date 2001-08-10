Пьяная сахалинка набросилась на полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 46-летней жительницы Томаринского района. Женщину подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 23 июня 2026 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Сахалинская в городе Томари.
Сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей и проводил опрос заявителя в рамках проверки. В этот момент в помещение вошла фигурантка – она была пьяна. Не довольная законными действиями полицейского, злоумышленница не менее двух раз толкнула его в плечо, а затем попыталась нанести удары руками в область лица и ногами в грудь и живот. Кроме того, женщина высказывала в адрес сотрудника угрозы применения насилия в связи с исполнением им служебного долга.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в настоящее время по делу проводят следственные действия – собирают и закрепляют доказательства. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
10:55 Сегодня В Южно-Сахалинске мужчина сорвал золотой крестик с бриллиантом у женщины
09:39 Сегодня С Южно-Сахалинске работают площадки для продажи продукции садоводов и огородников
08:26 Сегодня Пьяная сахалинка набросилась на полицейского
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
17:28 3 Июля Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 14:48 Сегодня На Сахалине откроют выставку "Рыбье дело"
- 16:14 Вчера В парке Гагарина более 200 сахалинцев сдали нормативы ГТО в День семьи и верности
- 15:39 8 Июля Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка
- 10:12 7 Июля Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?