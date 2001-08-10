Пьяная сахалинка набросилась на полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 46-летней жительницы Томаринского района. Женщину подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 23 июня 2026 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Сахалинская в городе Томари.

Сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей и проводил опрос заявителя в рамках проверки. В этот момент в помещение вошла фигурантка – она была пьяна. Не довольная законными действиями полицейского, злоумышленница не менее двух раз толкнула его в плечо, а затем попыталась нанести удары руками в область лица и ногами в грудь и живот. Кроме того, женщина высказывала в адрес сотрудника угрозы применения насилия в связи с исполнением им служебного долга.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в настоящее время по делу проводят следственные действия – собирают и закрепляют доказательства. Расследование продолжается.