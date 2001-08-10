В центре народной культуры «Радуга» обновили сценическое и световое оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ЦНК «Радуга» Ново-Александровска завершился важный этап модернизации материально-технической базы. Обновление прошло в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Успешной реализации проекта способствовала победа коллектива учреждения в номинации «Лучшие практики» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Жюри высоко оценило авторский проект центра «Делай даБро», который реализуется с 2016 года и объединяет горожан через благотворительные фестивали и брейкинг-баттлы.
Благодаря грантовой поддержке для «Радуги» приобрели более 30 единиц современной техники: мощную компьютерную базу для студии звукозаписи, профессиональные радиосистемы и 24 световых прибора для сценических постановок.
— С новым студийным оборудованием мы создаём фонограммы и обеспечиваем живой звук на уровне ведущих российских концертных площадок. Профессиональная техника значительно повысила качество подготовки мероприятий, в том числе выездных программ, — отметил звукооператор ЦНК «Радуга» Андрей Спирин.
На сегодняшний день в центре занимаются 470 воспитанников. Творческие коллективы учреждения уже активно используют обновленную базу в репетиционном процессе.
— Мы ставим более сложные и эффектные танцевальные номера. Использование нового светового оборудования позволяет добиться совершенно иного уровня зрелищности и восприятия нашей хореографии зрителем, — поделился художественный руководитель танцевальной брейк группы "Young Bullets Crew" Константин Кан.
— Обновление материально-технической базы — это важная инвестиция в развитие творческого потенциала наших воспитанников и педагогов. Центр «Радуга» становится все более современным и комфортным общественным пространством для всех жителей и гостей Ново-Александровска, — подчеркнула директор ЦНК «Радуга» Светлана Садовая.
Коллектив «Радуги» не останавливается на достигнутом. В этом году сотрудники центра вновь приняли участие в федеральном проекте, представив практику «Тайны бабушкиного сундука» в уже знакомой им номинации. Итоги будут объявлены в сентябре 2026 года
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