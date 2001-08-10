На Сахалин отправлено несколько партий пчелосемей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 и 13 июля Приморским межрегиональным Управлением Россельхознадзора в аэропорту «Хабаровск (Новый)» проведен ветеринарный контроль 47 пчелосемей.

В частности, 8 июля на Сахалин пчеловодами Хабаровского края было отправлено 22 пчелопакета, 13 июля – 25 пчелопакетов. Получатели груза – пасечники Сахалинской области.

Отправка пчел проведена с оформлением всех необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Нарушений в области ветеринарии не выявлено. Ветеринарная безопасность насекомых подтверждена ветеринарными сертификатами.

Транспортировка пчел ведется пчелопакетами. Пчелопакет – это определенное количество пчел, сформированных на продажу. Он состоит из специального вентилируемого ящика, 1,2-1,5 кг пчел, 3 кг корма, рамок с расплодом и пчелиной маткой возрастом до 2 лет.

Справочно:

Обмен пчелосемьями – важная часть пчеловодства, направленная на увеличение численности пчелиных семей, повышение их продуктивности.