В Южно-Сахалинске задержали 18-летнего мошенника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Объектом преступных действий стали покупатели, искавшие стройматериалы и топливо через интернет.

Установлено, что злоумышленнику 18 лет. Он размещал на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже бетона и угля. Когда с ним связывались потенциальные покупатели через мессенджер, молодой человек требовал перевести предоплату, обещая при этом доставить товар в ближайшее время. Однако после получения денег на карту подозреваемый блокировал номера клиентов и переставал отвечать на сообщения.

В ходе дальнейшего расследования подтвердилась причастность задержанного еще к двум аналогичным случаям. Схема во всех эпизодах была одинаковой: подозреваемый отправлял покупателю номер для перевода денег, а получив средства, просто переставал выходить на связь.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, общая сумма ущерба от действий фигуранта составила 80 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.