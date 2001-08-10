В Южно-Сахалинске мужчина сорвал золотой крестик с бриллиантом у женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Злоумышленник прогуливался по городу и обратил внимание на женщину, на шее которой висела золотая цепочка с крестиком. Он решил завладеть украшением и дождался момента, когда потерпевшая остановилась у пешеходного перехода. Действуя стремительно, мужчина подбежал к ней и сорвал украшение. Женщина успела схватиться за цепочку, но злоумышленнику удалось сорвать золотой крестик с бриллиантом, после чего он скрылся.

Похищенное украшение фигурант сдал в ломбард. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции изъяли крестик и вернули его законной владелице. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него изберут меру пресечения.