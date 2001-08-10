В Сахалинской области стартовала очистка подвальных помещений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области управляющие компании приступили к наведению порядка в подвальных помещениях. В рамках поручения губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе реализуется комплексная работа по нормализации состояния подвалов — это важный этап повышения качества жилищного фонда и комфорта жителей.
Министерство ЖКХ Сахалинской области напоминает о необходимости соблюдать установленный порядок при обращении с коммунальными отходами, выявленными в ходе очистки подвальных помещений. Особое внимание следует уделить недопущению захламления придомовых территорий.
- Региональный оператор готов обеспечить вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), образовавшихся в результате очистки подвалов, при условии соблюдения установленного регламента. Призываем специалистов УК ответственно подходить к организации подобных работ. Это позволит обеспечить чистоту и безопасность дворовых территорий, - отметил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли.
Управляющая компания обязана самостоятельно отсортировать отходы, отделив ТКО от иных видов. К отходам, не входящим в состав ТКО, относятся: строительные отходы, автомобильные запчасти, шины, а также отходы, образующиеся при осушке подвалов (смесь жидких отходов с осушающими компонентами) и другие. Сбор и транспортировка в рамках единого тарифа осуществляются только в отношении отходов, относящихся к ТКО.
Для утилизации отходов, не относящихся к ТКО, управляющие компании могут заключить отдельный договор с региональным оператором на вывоз этих отходов по договорной цене (не в рамках единого тарифа), либо самостоятельно нанять другую специализированную лицензированную организацию для их транспортировки.
После сортировки все отходы должны быть упакованы в подходящую тару в зависимости от объёма — в мешки, контейнеры или бункеры-накопители. Тарирование позволяет оперативно провести погрузку и транспортировку, а также предотвратить захламление контейнерных площадок и придомовых территорий.
Если отходы размещаются не на контейнерной площадке, управляющая компания должна выбрать место, обеспечивающее беспрепятственный проезд специализированной техники и наличие разворотной площадки. Складирование на зеленой зоне запрещено.
Для оперативного вывоза ТКО необходимо своевременно направить по электронной почте: aotko@aotko65.ru заявку, в которой указать:
- приблизительный объём отходов;
- состав ТКО;
- адрес и описание места размещения отходов.
К заявке обязательно приложить фотоматериалы, демонстрирующие образовавшиеся ТКО. Без фотоприложения заявки будут возвращены на доработку.
Срок исполнения заявок на вывоз ТКО — в течение трёх рабочих дней со дня, следующего за днём поступления заявки.
При возникновении вопросов специалисты управляющих компаний могут получить консультации в диспетчерской службе регионального оператора по телефонам: +7 (4242) 55-61-66; 55-68-80, а также с помощью национального мессенджера MAКС по номеру +7 (914) 740-49-08 (звонки не принимаются).
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