Всероссийский горнолыжный бизнес-лагерь прошёл на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» прошёл всероссийский горнолыжный бизнес-лагерь, организованный Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.

Площадка объединила представителей горнолыжной отрасли из девяти регионов России, включая Краснодарский, Хабаровский края, Санкт-Петербург, Москву, Самарскую, Челябинскую, Кировскую, Московскую и Сахалинскую области.

Участники обсудили развитие горнолыжной индустрии и туристической инфраструктуры, вопросы эффективного управления спортивными объектами, проведение всероссийских соревнований, цифровизацию курортов, обеспечение безопасности, подготовку кадров, маркетинговые инструменты продвижения и развитие межрегионального сотрудничества.

Особое внимание в рамках деловой программы было уделено опыту островного региона по развитию СТК «Горный Воздух». Представители курорта рассказали о стратегических направлениях развития, внедрении цифровых сервисов, модернизации инфраструктуры, работе системы искусственного снегообразования, развитии службы инструкторов и современных подходах к привлечению туристов.

- Сегодня для нас «Горный Воздух» является драйвером привлечения внимания не только спортсменов, но и туристов. Наша задача – сделать так, чтобы курорт был точкой притяжения 365 дней в году. Также хочу добавить, что нам важно не конкурировать между собой, а совместно продвигать российские горнолыжные курорты и развивать внутренний туризм, - подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина отметила, что проведение бизнес-лагеря на Сахалине стало логичным шагом, учитывая динамичное развитие сахалинского горнолыжного комплекса и растущий интерес профессионального сообщества к его опыту.

- Бизнес-лагерь – это практикоориентированная площадка, где специалисты отрасли обмениваются успешными решениями, которые можно внедрить уже к следующему зимнему сезону. В этом году мы впервые провели мероприятие на Дальнем Востоке. Участникам было важно увидеть, как развивается «Горный Воздух», обсудить перспективы сотрудничества и совместного развития отрасли, - поделилась подробностями Светлана Данилина.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства в сфере эксплуатации горнолыжных комплексов, классификации трасс, импортозамещения технического оборудования, развития образовательных программ для отрасли и повышения эффективности медиапродвижения российских курортов.