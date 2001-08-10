Более 8000 резюме разместили сахалинцы на портале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство соискателей — женщины, их доля составляет 51,4%.

С начала 2026 года жители Сахалинской области разместили на портале «Работа России» 8141 резюме. Средний уровень желаемой заработной платы составил 74 тыс. рублей.

В основном жители региона ищут работу администраторами, бухгалтерами, водителями, воспитателями, машинистами экскаватора, делопроизводителями, диспетчерами, инженерами, кладовщиками, поварами, продавцами, электрогазосварщиками, охранниками, сиделками, экономистами, слесарями по ремонту автомобилей и юристами.

«Портал “Работа России” сегодня остается одним из основных инструментов для поиска работы и сотрудников. Соискатель может разместить резюме, откликнуться на вакансию и получить доступ к предложениям работодателей. При этом специалисты Кадровых центров помогают сделать резюме более понятным, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованию», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

На сегодня на портале «Работа России» для сахалинцев и курильчан размещено более 11 тыс. вакансий.

В Кадровых центрах региона жители могут получить помощь с регистрацией на портале, созданием резюме, подбором вакансий, профориентацией и выбором программы обучения. Обратиться можно в любой филиал.