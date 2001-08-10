718 молодых сахалинцев нашли работу с начала года при поддержке Кадровых центров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале «Работа России» для жителей Сахалинской области без опыта сейчас доступно 1175 вакансий на 2820 рабочих мест. Это предложения для тех, кто только начинает карьеру, ищет первую работу после учебы или готов освоить профессию уже на рабочем месте.

Островные предприятия и организации предлагают молодым специалистам позиции водителей, инженеров, трактористов, слесарей-сантехников, каменщиков, медицинских сестер, юристов, администраторов и другие.

«С начала этого года в службу занятости обратились 1634 жителя в возрасте до 35 лет. Работу нашли 718 человек. Карьерные консультанты помогают молодежи выбрать направление, найти первую работу, составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти обучение или стажировку», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Один из таких примеров — история Виктора Сокова из Долинского района.

Виктору 18 лет. Он окончил Сахалинский базовый медицинский колледж и хотел как можно скорее начать работать по специальности. Но после получения диплома, как и многим выпускникам, не сразу понимал, с чего начать.

За поддержкой сахалинец обратился в Долинский Кадровый центр. Специалисты помогли подготовить резюме, разобрали с ним предстоящее собеседование и организовали встречу с работодателем — ГБУЗ «Центральная районная больница им. Н. К. Орлова».

В результате Виктора приняли на работу медицинским братом. Сейчас он получает первый практический опыт и делает уверенные шаги в профессии, к которой готовился во время учебы.

«Когда я только получил диплом, я не знал, с чего начать, и очень волновался. Теперь я работаю по специальности, каждое утро иду в больницу и понимаю: моя мечта стала реальностью», — поделился Виктор Соков.

Напомним, с 2026 года Сахалинская область присоединилась к федеральному проекту по профориентации и маршрутизации молодежи нацпроекта «Кадры», который запущен по инициативе президента России Владимира Путина.

Обратиться за помощью с поиском первой работы, обучением, резюме или подготовкой к собеседованию молодой специалист может в любой региональный филиал Кадрового центра.