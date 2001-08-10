Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжает активно развиваться волонтерское движение, объединяя людей разных поколений и профессий. История жителя Южно-Сахалинска Алексея Волкова — наглядный пример того, как добровольчество становится образом жизни.

Свой волонтерский путь он начал в 2024 году, когда друг предложил ему присоединиться к новогодней благотворительной акции в детском доме. Искреннее желание подарить ребятам яркие эмоции в преддверии праздника не оставило никаких сомнений и Алексей охотно поддержал инициативу.

- Волонтерство для меня — это зов сердца, - делится Алексей Волков. — Поэтому я согласился, не раздумывая. Тогда мы организовали среди желающих сбор средств, и буквально за пару дней у нас набралась достаточно приличная сумма. Связались с руководством учреждения, узнали, что могло бы порадовать ребят к Новому году. Закупили свежие овощи, фрукты, сладости и другие вкусности, а также небольшие индивидуальные подарки.

Тот Новый год запомнился воспитанникам детского дома надолго. Ребята были в восторге от волшебной атмосферы, которую создали добровольцы. На следующий год дети уже ждали своих помощников, с которыми не только весело проводили время, но и вместе занимались полезными делами.

- Наша инициативная группа посещает ребят не только под Новый год, но и в День защиты детей. Вместе мы высаживали саженцы кедра и цветы. Также помогали по хозяйству. Например, установили зеркала для танцевальных залов, усиленные баскетбольные кольца. Здесь мы работаем комплексно, любая помощь важна — у кого какие навыки или возможности. Главное — желание приносить пользу, и тогда мир вокруг становится добрее, - подчеркивает Алексей Волков.

Отметим, сегодня правительство области и администрация Южно-Сахалинска уделяют особое внимание системной поддержке добровольчества. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин регулярно оказывают содействие волонтерским объединениям, помогая в решении организационных вопросов и реализации множества социально значимых проектов. Такая совместная работа позволяет создавать возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных горожан.