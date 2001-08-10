В Дальнем отремонтировали участок дороги на ул. Большая Полянка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация выполнила отсыпку участка асфальтовой крошкой с последующим уплотнением.

— Мы оперативно реагируем на обращения горожан. Использование асфальтовой крошки — это временное, но действенное решение, которое позволяет значительно снизить запыленность без постоянного привлечения поливомоечной техники, — рассказал заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

При наличии достаточного количества материала аналогичные работы планируется провести и на участке ул. Бориса Полевого в сторону ул. 100-летия «Динамо».

Вопрос полноценного асфальтирования грунтовых участков в Дальнем в настоящее время находится на стадии проработки. Поскольку в планировочном районе продолжается жилая застройка, дорожникам необходимо учитывать планы ресурсоснабжающих организаций по прокладке инженерных сетей к новым домам. В адрес коммунальных служб уже направлены соответствующие запросы, чтобы синхронизировать работы.

Добавим, состояние улично-дорожной сети и ее своевременное обслуживание - приоритетные задачи администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. На особом контроле работу в этом направлении держит региональное правительство и губернатор Валерий Лимаренко.