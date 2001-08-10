Администрация города внедрила чат-бота в мессенджере МАХ для быстрого ответа на обращения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Виртуальный помощник начал работу в мессенджере МАХ. Чат-бот стал дополнительным каналом обратной связи администрации города с жителями и обеспечит еще более быстрый отклик на обращения. Обработкой сообщений, поступивших через новый сервис, занимаются сотрудники профильного департамента.
- Мы запустили новый сервис для того, чтобы сделать обращение в администрацию города максимально простым и понятным для каждого жителя. Он является дополнением к уже имеющимся каналам связи. Достаточно зайти в мессенджер МАХ, найти наш чат-бот и направить сообщение, - подчеркивает директор департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан Ирина Дитер.
Как добавляют в департаменте, срок обработки сообщения составит десять дней. Ответ будет направлен также с помощью чат-бота. Дополнительно при необходимости сотрудники департамента могут связаться с заявителем и сообщат пути решения вопроса. Добавим, обращение с помощью чат-бота не предполагает отдельного письменного ответа.
Сервис предлагает возможность выбрать тематику своего сообщения, при этом направить обращение в чат-бот можно по любому вопросу. Если он не входит в компетенцию администрации, вопрос не останется без внимания. Жителю обязательно пояснят, в какую структуру следует обратиться.
Добавим, сегодня администрация города предлагает ряд инструментов взаимодействия с гражданами. Обратиться с вопросом можно через «Мобильную приемную» по номеру телефона 8‑914-757-27-27 (27-27-27) через мессенджер MAX, отправив текстовое сообщение. На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска работает электронная приемная. Также можно воспользоваться порталом «Сахалин.онлайн». Кроме того, организована платформа обратной связи через портал «Госуслуги». Оставить свое обращение можно и лично в приемной граждан, которая работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: Коммунистический пр., 49 (первое крыльцо от ул. Амурской), 1-й этаж, кабинет №103.
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