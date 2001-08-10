Глава города оценил темпы ремонта проспекта Мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы ведутся на участке от ул. Пионерской до ул. Украинской. В ходе выездного совещания глава города совместно с первым вице-мэром Андреем Ковальчуком оценил темпы ремонта и заслушал доклады представителей подрядной организации и руководителей профильных ведомств.
Дорожники уже завершили замену земляного полотна и уложили два слоя асфальтобетона. Ежедневно на объекте трудятся около 45 специалистов, задействовано порядка 20 единиц спецтехники.
— Перед профильными службами и подрядчиком поставлена четкая задача — к началу учебного года движение по обновленному участку должно быть полностью открыто. На сегодняшний день мы не видим рисков срыва графика, однако контроль остается жестким. Этот объект стратегически важен для транспортной системы Южно-Сахалинска, поэтому качество и сроки — наши главные приоритеты, — отметил Сергей Надсадин.
Параллельно идет модернизация двух примыкающих перекрестков. На пересечении с ул. Крайней завершается подготовка к укладке асфальта, после чего аналогичные работы развернутся на перекрестке с ул. Пионерской.
Отдельное внимание уделили реконструкции моста через реку Уюновку. Объект готов на 65%.
— Основные конструктивные элементы уже смонтированы, после 25 августа рабочие приступят к асфальтированию подходов к мосту, — отметил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник.
После завершения основного объёма работ подрядчик приступит к благоустройству. На прилегающей территории установят новые опоры освещения и проведут комплексное озеленение.
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