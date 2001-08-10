Южносахалинцам напоминают о площадках для реализации излишков урожая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожая с приусадебных и дачных участков по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (западная сторона у ТЦ «Янтарь») - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71 (территория Центральной ярмарки) - 10 мест;
- ул. Комсомольская, 243 (напротив дома) - 5 мест;
- Хомутово, ул. Центральная (у здания по управлению территорией) - 5 мест;
- Весточка, площадка у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- Луговое, ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения № 21) - 5 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14 (северная сторона дома) - 10 мест;
- Дальнее, ул. Ударная, 23 (район магазина «Долина») - 5 мест;
- Березняки, ул. Зеленая, 20а (район магазина «Березка») - 5 мест;
- Санаторное, напротив дома № 7 (район теннисного корта) - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45 (площадка бывшего рынка) - 5 мест.
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