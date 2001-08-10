Тихоокеанское
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09:46, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отметили день рождения воздушно-десантных войск

В Южно-Сахалинске отметили день рождения воздушно-десантных войск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Митинг, посвященный 96-й годовщине со дня образования ВДВ, прошел у мемориального комплекса «Скорбящая» на площади Славы в областном центре.

У памятника воинам-сахалинцам, погибшим при исполнении служебного долга в локальных конфликтах, собрались представители власти, военнослужащие, ветераны, а также неравнодушные горожане.

Участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Представители администрации Южно-Сахалинска возложили к мемориалу памятную гирлянду и цветы.

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