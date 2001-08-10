Сахалинский спортсмен стал обладателем серебряной медали с командой РФ на чемпионате Европы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная России по прыжкам в воду, где выступает спортсмен сахалинской спортшколы водных видов спорта им. В.В. Сальникова - Григорий Иванов, занял второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Париже.
Мастер спорта международного класса, чемпион Европы и действующий обладатель Кубка России по прыжкам в воду Григорий Иванов принёс серебро нашей команде вместе с Русланом Терновым, Екатериной Беляевой и Надеждой Трифоновой. В финале прыжков в воду с 3-метрового трамплина и с вышки они набрали 385,80 балла в соревнованиях смешанных команд и стали вторыми, уступив победу итальянцам (410,60 балла).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Вместе с Григорием за медали стартов борется Ульяна Клюева, также выступающая за Сахалинскую область. Впереди у них еще несколько стартов.
Сегодня, 1 августа, Григорий Иванов выступит в квалификации в прыжке с метрового трамплина.
Смотрим трансляции соревнований на телеканале «Матч! Арена» и болеем за наших!
Фото Федерации водных видов спорта России
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