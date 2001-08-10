Посол Индии и руководство аэровокзала Южно-Сахалинска обсудили перспективы сотрудничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар встретился с генеральным директором АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Русланом Степанцом и директором по производству Данилой Коноваловым. Участники обсудили спрос на рейсы между Россией и Индией, интерес авиакомпаний и ограничения перевозчиков.

Данила Коновалов представил текущую географию полётов и варианты её расширения. В докладе он назвал три источника пассажирского спроса: поездки специалистов, обучение индийских студентов и туризм.

Индийская сторона поставила трудовую мобильность на первое место среди направлений, которые могут увеличить пассажиропоток на Сахалине в ближайшие пять лет. На втором месте — обучение, на третьем — туризм.

Участники также обсудили привлечение индийских авиакомпаний и нехватку воздушных судов у перевозчиков. Конкретные маршруты, авиакомпании и сроки запуска рейсов на встрече не определяли.

«Сахалину нужны устойчивые международные связи. Авиакомпаниям — реальный спрос со стороны бизнеса, вузов, туристической отрасли и рынка труда. Аэровокзал готов принять и обслужить этот пассажиропоток», — отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Визит Виная Кумара на Сахалин прошёл с 29 июля по 1 августа. Его организовало Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области. В день прилёта посла в аэровокзале встретил министр Василий Грудев.