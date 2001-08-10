Юбилейная выставка Олега Папузина откроется в музее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В выставочном зале «СовременникЪ» музея книги Чехова состоится открытие юбилейной выставки «На языке цвета» члена Союза художников России Олега Папузина, в 2026 году ему исполняется 70 лет. К юбилею мастера подготовлена масштабная экспозиция, в которую вошло 60 произведений, отражающих разные этапы его многолетнего творческого пути.
Олег Папузин – один из ведущих представителей сахалинской школы живописи, признанный мастер пейзажа. Его творчество отмечено самобытным восприятием цвета, световой выразительностью и глубоким чувством природы родного острова. В 2013 году художник был награждён серебряной медалью Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
За годы творческой деятельности Олег Николаевич принял участие более чем в 40 выставках в России и за рубежом, представлял своё искусство в рамках всероссийских, международных проектов и пленэров. Его произведения находятся в собраниях Сахалинского областного художественного музея, Томской картинной галереи, Государственного художественного музея провинции Хэйлунцзян (Харбин, КНР), а также в частных коллекциях.
Особое место в творчестве художника занимает природа Сахалина. Его полотна – это не просто пейзажи, а эмоциональные образы острова, где цвет передаёт настроение, свет и дыхание природы.
Проект создан при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Приглашаем познакомиться с юбилейной выставкой мастера, открытие состоится 6 августа в 16:00. Экспозиция будет работать до 20 сентября.
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