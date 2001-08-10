Экспозиция морской вышивки открылась в главной библиотеке острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Морская фантазия в каждом стежке» начала работу в главной островной библиотеке 3 августа. Экспозиция представит посетителям уникальные работы сахалинских мастериц, посвященные морской стихии и сахалинским маякам.

Вышивка — одно из древнейших ремесел, которое сегодня вышло далеко за рамки традиционного рукоделия и превратилось в полноценное искусство. На выставке представлены работы, выполненные в самых разных техниках: вышивка крестиком, гладью, в технике «Регата», по картинам живописцев и по схемам иностранных разработчиков. Особый интерес вызывают работы, созданные на нестандартных материалах — экокоже, пластике и акриле, что придает экспозиции современное звучание.

Авторами представленных произведений стали четыре талантливые мастерицы: Наталья Лабушева, Зоя Рединская, Людмила Митус и Алёна Погодаева. Каждая из них через нити и иглы передает восхищение суровой красотой сахалинских маяков, бескрайними морскими просторами и романтикой дальних странствий. За каждой работой — месяцы кропотливого труда, вдохновения и глубокой личной связи авторов с морем.

«Морская фантазия в каждом стежке» — это возможность не только оценить мастерство сахалинских вышивальщиц во всем его многообразии, но и прикоснуться к миру старых маяков, увидеть знакомые морские пейзажи глазами художниц, работающих с нитью и иглой.

Экспозиция расположена в фойе первого этажа и будет работать до 1 сентября. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-25.