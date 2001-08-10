Стартовал новый сезон гастромарафона «Дары морей» в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице уже в восьмой раз пройдет гастрономический марафон «Дары морей». В течение трех недель 8 предприятий общественного питания будут удивлять жителей и гостей города необычными блюдами из лосося и сахалинских морепродуктов.

Произведения кулинарной фантазии гурманы смогут попробовать уже 10 августа в ресторанах «Кипарис», «Гиорги», «Хомура», «ЕдаВино», «Клево», кафе-баре «Опера», гастробаре и сыроварне «Чеддер», семейном кафе «Mister Robin». Стоимость сета из трех блюд — 1750 рублей. Ознакомиться с адресами участников гастромарафона и комплексным меню можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297.

Так, в гастробаре «Чеддер» гостям предложат оценить гармоничное сочетание вкусов в блюде «гункан». На лист нори выложен маринованный рис с соусом из васаби и сгущенки, а сверху — сочная креветка.

Вторая позиция в сете — закуска, оформленная в башню слоями: в основании освежающая свекла в идеальном союзе с пикантным чесночным сыром, цукини и помидор для сочности, венчает конструкцию форель слабой соли.

Завершает вкусную тройку - филе горбуши, приготовленное особым образом, в апельсиновом соусе с добавлением имбиря, сельдерея и чеснока.

- Участие в гастромарафоне — это отличная возможность воплотить свои творческие задумки, удивить гостей и показать, что гениальное — просто. Идеи блюд родились спонтанно. Сочетание вкусов, красок, подача — ничего сверхъестественного, но именно в этом фишка. Самые простые продукты, как обычный лосось, мы дополняем яркими акцентами — имбирь, апельсин. Или взять сгущенку с васаби: кажется, несочетаемое, но на деле — превосходный вкус. Конечно, подаче уделили особое внимание, ведь визуальная часть очень важна. При первом взгляде на наш гастросет хочется сразу его скушать и обрадоваться, - рассказал шеф-повар гатробара и сыроварни «Чеддер» Виктор Киреев.

Напомним, гастрономический марафон «Дары морей» является одним из ярких событий фестиваля «Остров-Рыба», который уже полюбился многим горожанам и гостям региона. Как и прежде, он приурочен к празднованию Дня города.

При активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области динамично развивается гастротуризм, который сегодня привлекает внимание путешественников со всей страны. В Южно-Сахалинске эти вопросы находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина, а команда администрации города создает все необходимые условия для реализации таких проектов на высоком уровне.