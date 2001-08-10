В Южно-Сахалинске продолжается программа переоборудования автомобилей на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа по переоборудованию автомобилей на газ действует в Южно-Сахалинске с 2018 года. За это время услугой воспользовались более 4 тысяч горожан. С начала этого года свои транспортные средства на экологичное топливо перевели 130 южносахалинцев.

Как подчеркивают в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, процедура перевода авто на газ организована максимально комфортно. Среди преимуществ газомоторного топлива специалисты отмечают его экономичность и экологичность.

- С переходом на газ расходы на топливо сокращаются практически в 2 раза. Транспортный налог также будет снижен вдвое. Кроме того, автомобили, работающие на газе, способствуют существенному сокращению вредных выбросов в атмосферу, - говорит ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок. — Добавлю, что действующие механизмы компенсации затрат на переоборудование транспорта позволяют сделать перевод автомобилей на газ максимально комфортным для жителей.

Так, программа поддержки перехода на газ предлагает два варианта:

- владелец автомобиля самостоятельно оплачивает установку оборудования, а затем, предоставив пакет документов в департамент городского хозяйства, может получить возмещение до 100% стоимости работ, но не более 150 тысяч рублей;

- заключение трехстороннего соглашения между автовладельцем, администрацией города и станцией технического обслуживания. В этом случае муниципалитет напрямую компенсирует расходы автосервису, который, в свою очередь, берет на себя часть организационных и документальных процедур.

Сегодня в Южно-Сахалинске действуют 9 специализированных автосервисов (СТО), готовых выполнить переоборудование автомобиля на газ. С полным списком этих организаций можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3909?newsid=17219.

Подчеркнем, что для собственников автомобилей, переоборудованных на газ, транспортный налог снижен на 50%.

Получить консультацию по вопросам перевода транспортных средств на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 1, 2 и 7).

Напомним, внедрение экологичного транспорта и перевод автомобилей на газ входит в число приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Работа в этом направлении ведется при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.