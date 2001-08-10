На Сахалине во время рыбалки утонул мужчина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе 24 июня 2026 года во время ловли рыбы погиб 52-летний мужчина. Происшествие случилось на реке в селе Поречье – рыбак потерял равновесие, упал в воду и самостоятельно выбраться не сумел. В результате мужчина утонул.

Углегорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области организовал доследственную проверку по факту гибели. Следователь уже осмотрел место происшествия.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.