На Сахалинскую область надвигается мощный циклон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в 13 районах Сахалинской области 29-30 мая: сильный дождь, штормовой ветер на побережьях до 22-27 метров в секунду, а также подъем уровней воды на 1-2 метра с выходом на пойму.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, спасатели настоятельно рекомендуют жителям без крайней необходимости не покидать пределы населенных пунктов и заранее уточнить местонахождение родных и близких, чтобы непогода не застала их врасплох.

Спасатели советуют туристическим группам, которые уже находятся на маршрутах, переждать разгул стихии только в специально подготовленных для этого местах. Жителям и гостям региона следует остерегаться обрыва проводов, а также падения опор линий электропередачи, столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Сотрудники МЧС призывают граждан проявлять особую осторожность во время непогоды.

При любых происшествиях или угрозе жизни и здоровью жители Сахалина могут обращаться в дежурные службы. Единый телефон вызова экстренных служб на территории всей области – 112.