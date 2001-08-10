В России предложил выдавать полмиллиона переезжающим в село семьям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семьям, которые переезжают и покупают жилье в сельской местности, необходимо предоставлять целевые субсидии в размере 500 тысяч рублей – эти деньги следует направлять исключительно на покупку скота для личного подворья. Как сообщает ТАСС, такую позицию в беседе с агентством озвучил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Сенатор выступил с этой инициативой в рамках обсуждения вопросов на "Форуме тружеников села".

Участники форума, как отметил Гибатдинов, подробно разбирали способы создания таких условий, чтобы жизнь на селе становилась действительно привлекательной для молодых семей. Парламентарий считает, что действенным инструментом привлечения людей в сельскую местность могла бы стать именно адресная государственная поддержка. Выплату в 500 тысяч рублей предлагают выделять на приобретение животных – коров, овец, птицы и другого скота.

По убеждению Айрата Гибатдинова, подобная мера поддержки даст людям, которые готовы работать на земле, растить детей и связывать свое будущее с селом, возможность немедленно начать вести личное подсобное хозяйство. Это позволит таким семьям получать дополнительный доход и надежно закрепляться на конкретной территории, уверен член Совета Федерации.