На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали гражданина Узбекистана 2004 года рождения с крупной партией героина. Позже оперативники обнаружили у фигуранта более тысячи свертков наркотика – общая масса изъятого достигла 163,38 грамма.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, задержанный действовал в составе преступной группы, которая распространяла героин через интернет-магазин в даркнете.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у молодого человека 24 свертка с героином общим весом 6,61 грамма. Полицейские также нашли четыре тайника-закладки, которые организовал фигурант, – оттуда они извлекли еще 1,15 грамма наркотического средства. Самые значительные находки ждали правоохранителей по месту временного проживания задержанного: при обыске сотрудники УКОН изъяли 1009 свертков – по 0,17 грамма каждый. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином.

Следствие установило: задержанный выполнял роль организатора тайников-закладок и непосредственного распространителя наркотиков. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере"). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу – он помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается.