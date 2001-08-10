На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали гражданина Узбекистана 2004 года рождения с крупной партией героина. Позже оперативники обнаружили у фигуранта более тысячи свертков наркотика – общая масса изъятого достигла 163,38 грамма.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, задержанный действовал в составе преступной группы, которая распространяла героин через интернет-магазин в даркнете.
В ходе личного досмотра оперативники изъяли у молодого человека 24 свертка с героином общим весом 6,61 грамма. Полицейские также нашли четыре тайника-закладки, которые организовал фигурант, – оттуда они извлекли еще 1,15 грамма наркотического средства. Самые значительные находки ждали правоохранителей по месту временного проживания задержанного: при обыске сотрудники УКОН изъяли 1009 свертков – по 0,17 грамма каждый. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином.
Следствие установило: задержанный выполнял роль организатора тайников-закладок и непосредственного распространителя наркотиков. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере"). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу – он помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке
10:16 Сегодня За сутки на Сахалине инспектор задержали 2 пьяных водителей и 13 – без прав
10:09 Сегодня На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
09:36 Сегодня Названы породы кошек и собак чаще всего пропадающих в Сахалинской области
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:16 Сегодня Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 Вчера Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 19 Мая XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?