Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы Кроноцкого заповедника обнаружили на берегу реки Ипуин рога крупного лося. Находку сделали сотрудники Лазовского участка Лиана Варавская и Владимир Власенко во время патрулирования территории, сообщает ТК "41 Регион".
По словам инспекторов, место явно облюбовали сохатые: вокруг много следов копыт, а кустарники и ветки объедены на высоте более двух метров.
Измерения показали, что длина каждой лосиной «лопаты» превышает метр. Специалисты считают, что рога сбросил взрослый самец в конце прошлой осени.
На Камчатке обитает колымский подвид – лось Бутурлина. Это крупнейшее наземное животное полуострова: взрослые самцы могут вырастать до 2,3 метра в холке, достигать трёх метров в длину и весить до 700 килограммов.
Ещё полвека назад лосей на Камчатке не было вовсе. Их начали переселять на полуостров из бассейна реки Пенжина в 1976 году, а в Кроноцком заповеднике первые животные появились в 1986-м.
Сейчас популяция активно растёт. Если до 2023 года зимние учёты показывали около 100 особей в заповеднике, то в 2026 году их численность уже превысила 700 животных.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 10:54 Вчера Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 19 Мая XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?