Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Инспекторы Кроноцкого заповедника обнаружили на берегу реки Ипуин рога крупного лося. Находку сделали сотрудники Лазовского участка Лиана Варавская и Владимир Власенко во время патрулирования территории, сообщает ТК "41 Регион".

По словам инспекторов, место явно облюбовали сохатые: вокруг много следов копыт, а кустарники и ветки объедены на высоте более двух метров.

Измерения показали, что длина каждой лосиной «лопаты» превышает метр. Специалисты считают, что рога сбросил взрослый самец в конце прошлой осени.

На Камчатке обитает колымский подвид – лось Бутурлина. Это крупнейшее наземное животное полуострова: взрослые самцы могут вырастать до 2,3 метра в холке, достигать трёх метров в длину и весить до 700 килограммов.

Ещё полвека назад лосей на Камчатке не было вовсе. Их начали переселять на полуостров из бассейна реки Пенжина в 1976 году, а в Кроноцком заповеднике первые животные появились в 1986-м.

Сейчас популяция активно растёт. Если до 2023 года зимние учёты показывали около 100 особей в заповеднике, то в 2026 году их численность уже превысила 700 животных.