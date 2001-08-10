На Сахалине 33-летняя жительниц Корсакова повторно попалась пьяной за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, которая повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была остановлена сотрудниками ДПС, и проверка показала превышение допустимого уровня спиртного в выдыхаемом воздухе.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в ходе несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов был остановлен легковой автомобиль, за рулём которого находилась 33-летняя островитянка.

При беседе с водительницей у полицейских возникли подозрения, что гражданка находится в состоянии опьянения. Ей было предложено пройти освидетельствование, которое провели с помощью тестера. Прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,605 миллиграмма на литр, что подтвердило опьянение.

При проверке по базам данных сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в апреле текущего года эта же женщина уже привлекалась к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления). Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Несмотря на это, гражданка вновь оказалась за рулём в нетрезвом виде.

Отделом дознания ОМВД России «Корсаковский» в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). В качестве меры пресечения фигурантке избрано обязательство о явке. Сам автомобиль изъят и помещён на ответственное хранение.

В сахалинской полиции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения — это не только административное, но и уголовное правонарушение, если водитель уже был наказан ранее. Повторные нарушения влекут за собой серьёзные последствия: лишение свободы, крупные штрафы и изъятие транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции призывают не рисковать своей и чужими жизнями: если выпил, не садись за руль.