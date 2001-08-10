Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет

Сахалинским областным судом вынесен приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), рассказал и ТИА "Острова" в областно прокуратуре.

В суде установлено, что зимой 2023 года осуждённый инициативно вступил в переписку со спецслужбой Украины, по указанию куратора собрал и передал сведения, включая географические координаты, по объектам одного из муниципальных районов Сахалинской области.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.