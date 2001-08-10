Для воспитанников детского сада "Ромашка" в Южно-Сахалинске провели экологический урок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты регионального оператора по обращению с коммунальными отходами впервые организовали эколого-просветительское занятие для воспитанников детского сада № 11 «Ромашка» города Южно-Сахалинска. Мероприятие приурочили ко Дню экологического образования – сотрудники посвятили встречу формированию у детей ответственного отношения к окружающей среде.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, на занятии ребятам объяснили важность раздельного накопления отходов и то, как привычные ежедневные действия помогают сохранить экологию. Взрослые уделили особое внимание простым правилам обращения с отходами – эти правила остаются доступными для понимания даже самым маленьким жителям Сахалинской области. На понятных примерах воспитатели и специалисты объяснили детям, почему важно разделять понятия «мусор» и «отходы», какие виды отходов подлежат переработке и как каждый ребенок может стать помощником в этом деле.
Педагог дополнительного образования детского сада «Ромашка» Татьяна Заерко рассказала: в их саду реализуют программы дополнительного образования «Краеведение» и «Экологическое воспитание». Педагог считает эти темы очень актуальными, особенно экологическое просвещение для детей дошкольного возраста, ведь именно в этом возрасте дети узнают, как человек может хоть чуточку помочь своему городу и островному региону. Экоуроки помогают формировать бережное отношение к окружающей среде, прививать навыки экологической грамотности и ответственного поведения – ребенок пронесет эти навыки через всю жизнь.
Представитель регионального оператора Екатерина Николаева прокомментировала: сегодняшняя встреча стала первым, но очень важным шагом в работе с дошкольниками. Она отметила живой интерес и искреннее желание детей заботиться о природе. В завершение встречи специалисты провели мастер-класс по вторичному использованию материалов – дошкольники сделали веселых паучков из обычных пластиковых крышек. Этот мастер-класс послужил наглядным примером того, что даже бросовый материал может обрести вторую жизнь.
