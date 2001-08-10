Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Михаил Аникиев завоевал золотую медаль, а Александр Артюкевич взял серебро на международном чемпионате «Bison Race» в Белоруссии. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, спортсмены островной сборной по гонкам с препятствиями успешно выступили на трассах республиканского горнолыжного центра «Силичи».
Участники из разных стран СНГ преодолевали дистанции четырёх типов: 400 метров с десятью препятствиями, спринт на пять километров с 25 испытаниями, лонг на двенадцать километров с 50 препятствиями. Организаторы также включили в программу командные забеги, эстафету и детские старты. Проливной дождь, холодный ветер и грязь создали дополнительные сложности для всех гонщиков. Михаил Аникиев победил в своей гонке. Александр Артюкевич стал серебряным призёром на дистанции «Long». Ещё один сахалинец – Максим Нуждин – занял 21-е место в общем зачёте и показал достойный результат в условиях высокой конкуренции.
Организаторы «Bison Race» считают эту гонку одной из самых сложных в мире. На трассе участники взбираются по канатам, проходят рукоходы разного уровня сложности, пробираются через грязевые участки, переносят тяжести и выполняют другие задания на выносливость и физическую мощь. Островные атлеты подтвердили высокий уровень подготовки и достойно представили родной регион на международной арене.
