В Анивском районе автомобиль опрокинулся в кювет

В Анивском районе 11 мая 2026 года в 15 часов 10 минут на 8 км автодороги Благовещенское – Анива произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. Пострадала 68-летняя пассажир – она получила телесные повреждения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, за рулем находился 53-летний водитель.

Мужчина управлял автомобилем «Toyota Nadia» и двигался в западном направлении. Водитель не справился с управлением, допустил занос машины и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. После этого транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства случившегося.