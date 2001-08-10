Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы

4 мая в главной островной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое сохранению исторической памяти о вкладе сахалинцев в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Известный сахалинский военный историк Николай Вишневский выступил на встрече с докладом, где детально осветил участие земляков в операциях по освобождению европейских государств от нацистской оккупации. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, автор монографии «Должен помнить мир спасённый» представил публике архивные данные, фронтовые свидетельства и малоизвестные факты о боевых путях островитян, сражавшихся на территориях Польши, Чехословакии, Венгрии и Германии.

Тематический вечер собрал учащихся гимназии № 1, кадетской школы г. Южно-Сахалинска, студентов Сахалинского технического сервиса и ЖКХ, а также всех заинтересованных жителей областного центра. Спикер уделил особое внимание документальному подтверждению роли жителей Сахалина в завершающих этапах войны – он привёл доказательства их участия в штурме Берлина и рассказал о символическом значении этого события. В конце выступления Николай Вишневский исполнил песню на стихи долинского ветерана Великой Отечественной войны Александра Артюшенкова – непосредственного участника описываемых событий. Этот момент придал встрече эмоциональную глубину и помог аудитории личностно осмыслить исторический материал.

После лекции организаторы предложили гостям ознакомиться с тематической книжной выставкой «Сахалин и сахалинцы в годы Великой Отечественной войны». Специалисты отдела краеведения СахОУНБ им. Н.А. Тарасова подготовили экспозицию, включившую издания из фонда отдела. Книги и документы отражали не только боевые подвиги участников войны, но и трудовой вклад жителей региона – они показывали, как островитяне обеспечивали фронт продовольствием, топливом и военной продукцией. Библиотека провела данное мероприятие в соответствии со своими уставными целями: сохранение и популяризация краеведческих знаний, а также реализация просветительской функции в сфере патриотического воспитания.